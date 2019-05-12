Сергей Семак: Сложно быть тренером, стресс мало с чем может сравниться

- Ниже стал за год, я думаю. Есть же два варианта развития событий. Первый - когда приходит тренер и берет тех футболистов, которые ему нужны. Второй - когда приходит и делает команду их тех, кто есть, старается встроить их в игру команду. Первая задача, которая стояла, — попасть в Лигу чемпионов УЕФА. Это турнир, в котором почетно и здоров играть, о котором мечтают футболисты и тренеры.
Конечно, сложно быть тренером, стресс мало с чем может сравниться. Но и эмоции от выполненной работы - потрясающие. Сезон - невероятно сложный, но тем почетнее и приятнее, когда можешь испытать всю гамму эмоций, пройдя через все трудности, - передает слова специалиста пресс-служба питерской команды.
Напомним, что «Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ. После домашнего матча 28-го тура против ЦСКА (3:1) команда из Санкт-Петербурга получила кубок чемпионов России.
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