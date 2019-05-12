Сергей Семак: В «Зените» никто не ноет, а все делают то, что должны

- Весь сезон был сложным. Было и хорошее начало. Затем было очень сложно, но ушли на первом месте на перерыв. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте. Зимой сбалансировали команду, укрепили позиции.
Вторую часть сезона провели более продуктивно. Хорошо поработали на сборах и без больших спадов прошли весь сезон. Из Лиги Европы вылетели, но так сложились обстоятельства, могли проходить дальше. В целом, откровенных провалов не было. Это заслуга тренеров по физподготовке и команды, потому что старались выжать максимум из того, что могли.
- Как удалось настроить команду? «Зенит» практически уничтожил ЦСКА. Какие слова вы сумели найти?
- Нашли не только слова. Мотивацию, концентрацию, желание играть и побеждать, общими усилиями смогли осознать, насколько это было важно. Нужно было отдать все силы игре. Результат мог быть и другой. Никто не ноет, а все делают то, что должны, вне зависимости от позиции. Они играют в одном из самых сильных клубов России и должны этому соответствовать, делая свою работу каждый день, - передает слова специалиста пресс-служба питерской команды.
Напомним, что «Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ, которые команда получила сразу по окончании домашнего матча 28-го тура с ЦСКА (3:1) вместе с кубком чемпионата России.
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