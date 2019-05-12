Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров, а я - ассистентов - Советский спорт
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12 мая 2019 23:49Футбол

Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров, а я - ассистентов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров в РПЛ.

- Появление Азмуна в команде помогло вам прибавить?
- Отчасти да, потому что пришлось с острия уйти вглубь. Но мы стали от этого более разнообразными. Очень удобно играть в два нападающих. Я всегда был приверженцем этого. Это проще нам и тяжелее защитникам. Буду очень счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров, а я гонку ассистентов.

- Но ведь сзади тяжелее играть физически.
- Да, но с возрастом я, как крепкое вино, становлюсь все лучше. Этот сезон, считаю, был в лучшей форме за карьеру. По-другому я зашел в футбол. Без команды невозможно было стать чемпионом. У нас сейчас настоящее единение, братство, действительно потрясающая атмосфера в команде. Русские, иностранцы - такого нет. Мы все зенитовцы. Играем за клуб, за город, поздравляю всех, кто ждал этого чемпионства. Это на всю жизнь. Этот год буду вспоминать с внуками и в 90 лет. Как и что дед творил в 2018 и 2019 году, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что после этого тура Дзюба с девятью передачами возглавил список лучших распасовщиков чемпионата России.

«Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ, которые команда получила сразу по окончании домашнего матча 28-го тура с ЦСКА (3:1) вместе с кубком чемпионата России.

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