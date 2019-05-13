Зинедин Зидан: Не знаю, сыграет ли Бэйл в следующем матче, физически он в порядке

- Мне понравилось как мы начали эту встречу, но потом соперник забил, и все перевернулось. Обидно, потому что мы провели хороший матч и могли забить, даже несмотря на то, что играли в меньшинстве. Для «Реала» лучше, чтобы сезон закончился как можно быстрее.
Не знаю, сыграет ли Бэйл в следующем матче. физически с ним все в порядке. По-моему мои действия в этом плане вполне объяснимы. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе и что произойдет в следующем году, - приводит слова Зидана Marca.
Добавим, что «Реал», имея в активе 68 очков, за тур до конца чемпионата занял третье место. В заключительном матче турнира «Реал» на своем поле встретится с «Бетисом».
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