Эрнесто Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля»

- Эта победа была важна для нас, что бы избавиться от призраков в голове после полуфинала Лиги чемпионов. Все постепенно придут в норму, хотя поначалу это будет сложно. У нас еще есть финал Кубка Испании с Валенсией.
Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля». Мы все возлагали большие надежды на участие в финале Лиги чемпионов, но мы должны двигаться дальше, - передает слова Вальверде Goal.com.
Напомним, что в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» крупно проиграла «Ливерпулю» (0:4) и покинула розыгрыш турнира.
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