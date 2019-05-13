Эрнесто Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля» - Советский спорт
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13 мая 2019 00:23Футбол

Эрнесто Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу команды в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0).

- Эта победа была важна для нас, что бы избавиться от призраков в голове после полуфинала Лиги чемпионов. Все постепенно придут в норму, хотя поначалу это будет сложно. У нас еще есть финал Кубка Испании с Валенсией.

Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля». Мы все возлагали большие надежды на участие в финале Лиги чемпионов, но мы должны двигаться дальше, - передает слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» крупно проиграла «Ливерпулю» (0:4) и покинула розыгрыш турнира.

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