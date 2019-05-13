«Бенфика» обыграла «Риу Аве» и вышла на первое место в чемпионате - Советский спорт
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13 мая 2019 01:01Футбол

«Бенфика» обыграла «Риу Аве» и вышла на первое место в чемпионате

Футболисты «Бенфики» обыграли «Риу Аве» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:2.

В составе лиссабонского клуба голами отметились Рафаэл да Силва (3-я минута), Жуан Фелиш (45+2) и Пицци (56). У команды из Вила-ду-Конде отличились Тарантин (50) и Ронан (84).

После этой победы «Бенфика» набрала 84 очка и поднялась на первую строчку в турнирной таблице. За тур до окончания чемпионата клуб из Лиссабона опережает идущий вторым «Порту» на два очка.

Добавим, что в заключительном матче «Бенфика» на своем поле примет «Санта-Клару», а «Порту» дома сыграет против «Спортинга».

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