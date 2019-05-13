Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» (видео)

На 59-й минуте встречи оба футболиста устроили словесную перепалку на поле. Несмотря на то, что в ситуацию быстро вмешались судья и игроки обеих команд, португальский нападающий успел показать пару нелицеприятных жестов в адрес соперника.
Добавим, что «Ювентус» уступил в этом матче со счетом 0:2, потерпев третье поражение в текущем сезоне.
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