Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» (видео) - Советский спорт
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13 мая 2019 01:19Футбол

Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» (видео)

В матче 36-го тура чемпионата Италии форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци.

На 59-й минуте встречи оба футболиста устроили словесную перепалку на поле. Несмотря на то, что в ситуацию быстро вмешались судья и игроки обеих команд, португальский нападающий успел показать пару нелицеприятных жестов в адрес соперника.

Добавим, что «Ювентус» уступил в этом матче со счетом 0:2, потерпев третье поражение в текущем сезоне.

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