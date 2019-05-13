Сергей Кирьяков: «Сочи» и «Тамбов» должны проделать серьезную работу по селекции - Советский спорт
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13 мая 2019 06:28ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Кирьяков: «Сочи» и «Тамбов» должны проделать серьезную работу по селекции

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение о перспективах «Сочи» и «Тамбова» в РПЛ.

«Думаю, «Сочи» и «Тамбов» должны понимать, что им нужно проделать серьезную работу, чтобы задержаться в элите. В РПЛ уровень гораздо выше, чем в ФНЛ. Так что новичкам нужно хорошо подумать о селекции, так как многие команды уже обжигались на этом. В целом будет интересно понаблюдать за этими клубами в РПЛ. А выход в высший дивизион «Сочи» позволит лиге пополниться еще одной отличной ареной, которая принимала ЧМ-2018», — цитируют Кирьякова «Известия».

Напомним, «Сочи» и «Тамбов» досрочно гарантировали себе повышение в классе. Они заменят в высшем дивизионе «Анжи» и «Енисей».

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