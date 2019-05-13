Василий Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон

«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон. Напомню, что официальная программа-минимум у нас — занять место, которое дает право выступать в еврокубках. Эта задача решена, уже хорошо. При этом понятно, что в голове держим путевку в Лигу чемпионов», - цитируют Кикнадзе «Известия».
Напомним, чемпион России сезона-2017/18 «Локомотив» в данный момент занимает вторую строчку турнирной таблицы. Команда почти обеспечила себе участие в Лиге чемпионов-2019/20.
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