Василий Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил сезон для своей команды.

«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон. Напомню, что официальная программа-минимум у нас — занять место, которое дает право выступать в еврокубках. Эта задача решена, уже хорошо. При этом понятно, что в голове держим путевку в Лигу чемпионов», - цитируют Кикнадзе «Известия».



Напомним, чемпион России сезона-2017/18 «Локомотив» в данный момент занимает вторую строчку турнирной таблицы. Команда почти обеспечила себе участие в Лиге чемпионов-2019/20.