«Ливерпуль» может приобрести Брандта - Советский спорт
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13 мая 2019 07:39ФутболСпирин Дмитрий

«Ливерпуль» может приобрести Брандта

Вингер «Байера» и сборной Германии Юлиан Брандт летом может перейти в «Ливерпуль».

По информации Mirror, вероятность ухода 23-летнего футболиста возрастет, если «Байер» по итогам текущего сезона не попадет в Лигу чемпионов.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта. В контракте игрока прописана сравнительно небольшая сумма отступных - 25 миллионов евро.

В чемпионате Германии-2018/19 Брандт забил 6 мячей и сделал 14 результативных передач.

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