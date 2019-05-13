«Ливерпуль» может приобрести Брандта

По информации Mirror, вероятность ухода 23-летнего футболиста возрастет, если «Байер» по итогам текущего сезона не попадет в Лигу чемпионов.
Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта. В контракте игрока прописана сравнительно небольшая сумма отступных - 25 миллионов евро.
В чемпионате Германии-2018/19 Брандт забил 6 мячей и сделал 14 результативных передач.
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