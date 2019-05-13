Николай Рассказов: Я иду на поправку Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился новостями о ходе своего восстановления после травмы.

«Слава богу, состояние довольно-таки отличное, иду на поправку. Как вы все знаете, у меня перелом. Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов. На сборы я уже поеду», — приводит слова Рассказова пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 16 матчах премьер-лиги и забил 1 мяч.

