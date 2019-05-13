Ракитич объяснил фото с улыбкой после разгрома от «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил свое фото, на котором он улыбается после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
После возвращения из Англии игроки каталонцев получили два дня отдыха, и Ракитич провел выходные в родном городе жены – Севилье, где посетил традиционную ярмарку.
На ней к 31-летнему Ракитичу подошел сын бывшего президента «Севильи» Хосе Мария дель Нидо и попросил о совместном фото, из-за которого в итоге игроку пришлось извиняться.
Болельщикам и руководству «Барселоны» не понравилось, что после поражения от «Ливерпуля» Ракитич улыбался.
«Для меня не составит труда принести извинения, – приводит слова Ракитича «Газета.Ru» со ссылкой на Marca. – Но в первую очередь я отец и муж, так что семья для меня важнее. Меня попросили о фото, я всегда соглашаюсь.
Конечно, футбол – это моя жизнь. Я несу ответственность и хочу лучшего для моих одноклубников и для себя».
Отметим, что в 2011-2014 годах Ракитич играл за «Севилью».
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