Ракитич объяснил фото с улыбкой после разгрома от «Ливерпуля» Болельщики «Барселоны» остались недовольны поведением хорвата после вылета из Лиги чемпионов.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил свое фото, на котором он улыбается после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

После возвращения из Англии игроки каталонцев получили два дня отдыха, и Ракитич провел выходные в родном городе жены – Севилье, где посетил традиционную ярмарку.

На ней к 31-летнему Ракитичу подошел сын бывшего президента «Севильи» Хосе Мария дель Нидо и попросил о совместном фото, из-за которого в итоге игроку пришлось извиняться.

Болельщикам и руководству «Барселоны» не понравилось, что после поражения от «Ливерпуля» Ракитич улыбался.

«Для меня не составит труда принести извинения, – приводит слова Ракитича «Газета.Ru» со ссылкой на Marca. – Но в первую очередь я отец и муж, так что семья для меня важнее. Меня попросили о фото, я всегда соглашаюсь.

Конечно, футбол – это моя жизнь. Я несу ответственность и хочу лучшего для моих одноклубников и для себя».

Отметим, что в 2011-2014 годах Ракитич играл за «Севилью».