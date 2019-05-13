Главный тренер «Брайтона» отправлен в отставку

В завершившемся сезоне АПЛ «Брайтон» занял 17-е место, набрав 36 очков и избежав вылета в чемпионшип. В последнем туре команда уступила «Манчестер Сити» (1:4).
Хьютон тренировал «Брайтон» с 2014 года. При нем команда провела 215 матчей: добилась 88 побед, потерпела 70 поражений и 57 раз сыграла вничью.
«Несомненно, это одно из самых трудных решений для меня, но я принял его из-за выступления команды во второй половине сезона.
Три победы в последних 23 матчах премьер-лиги- это серьезный риск для статуса клуба. Именно в связи с этим я чувствую, что сейчас самое время для перемен», - заявил председатель правления «Брайтона» Тони Блум.
О том, кто станет новым главным тренером клуба - пока не сообщается.
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