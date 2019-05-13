Нобель Арустамян: Встреча Федуна и Цорна должна состояться сегодня-завтра Томас Цорн называется главным претендентом на пост спортивного директора «Спартака».

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что в ближайшее время владелец «Спартака» Леонид Федун должен встретиться с Томасом Цорном, который называется главным претендентом на пост спортивного директора клуба.

«Буквально на днях, сегодня-завтра, должна состояться долгожданная встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна. После нее владелец «Спартака» и примет решение о назначении», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, 26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.

Основными претендентами на освободившиеся должности называются Сергей Михайлов и Цорн.

За два тура до окончания чемпионата «Спартак» занимает четвертое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и опережая ЦСКА и «Арсенал» на одно.

В двух оставшихся матчах сезона красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (18 мая) и «Оренбургом» (26 мая).