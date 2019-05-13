Суд признал долг «Тосно» перед «Зенитом» в размере 4,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Зенита» о долге на общую сумму 4,3 миллиона рублей, который будет включен в реестр требований кредиторов АНО «Футбольный клуб «Тосно», сообщает «Р-Спорт».
Напомним, в прошлом сезоне «Тосно», дебютировавший в премьер-лиге, стал обладателем Кубка России, а в чемпионате занял предпоследнее место. После этого клуб из Ленинградской области не прошел лицензирование в ФНЛ и прекратил существование. В декабре по собственному заявлению «Тосно» был признан банкротом.
Добавим, что в реестре требований кредиторов «Тосно» также долги перед стадионом «Петровский», Центром долевого строительства, компанией «Анэкс-Финанс» и ФНС России по Ленинградской области.
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