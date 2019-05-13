Борис Игнатьев: В борьбе за второе место я отдаю предпочтение «Локомотиву»

- В борьбе за второе место я отдаю предпочтение «Локомотиву» перед «Краснодаром», - сказал по телефону Игнатьев агентству «Р-Спорт». - У них есть преимущество в очках, а вторая сторона - в последнем матче с «Рубином» (выигранном со счетом 4:0) они показали, на мой взгляд, самую лучшую игру (в сезоне). У них очень хорошее физическое состояние футболистов и хорошо отлаженная игровая структура.
Напомним, чемпионом России в текущем сезоне досрочно стал «Зенит».
Командам осталось провести в национальном первенства по два матча.
В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
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