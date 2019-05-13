Борис Игнатьев: В борьбе за второе место я отдаю предпочтение «Локомотиву» «Локомотив» не упустит преимущество в два очка над «Краснодаром» и завоюет серебряные медали чемпионата России, считает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

- В борьбе за второе место я отдаю предпочтение «Локомотиву» перед «Краснодаром», - сказал по телефону Игнатьев агентству «Р-Спорт». - У них есть преимущество в очках, а вторая сторона - в последнем матче с «Рубином» (выигранном со счетом 4:0) они показали, на мой взгляд, самую лучшую игру (в сезоне). У них очень хорошее физическое состояние футболистов и хорошо отлаженная игровая структура.

Напомним, чемпионом России в текущем сезоне досрочно стал «Зенит».

Командам осталось провести в национальном первенства по два матча.