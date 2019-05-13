«Спартак» может отказаться от аренды Промеса

Об этом сообщает портал Sport24.ru.
Напомним, Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе команды голландец стал чемпионом России сезона-2016/17.
В августе 2018 года «Спартак» продал Промеса в «Севилью» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги 27-летний нападающий принял участие в 33 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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