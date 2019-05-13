«Ливерпуль» получит больше призовых за сезон в премьер-лиге, чем «Манчестер Сити» «Красные» заработают 149,5 миллиона фунтов.

«Ливерпуль» занял первое место по размеру призовых за сезон в премьер-лиге, сообщает The Daily Mail.

Занявшие второе место «красные» заработают 149,5 миллиона фунтов: 79,4 млн – доход за сезон, равный для всех клубов, 36,7 млн – за занятое место и 33,5 млн – за телетрансляции.

Чемпион Англии «Манчестер Сити» получит на 1,4 миллиона меньше. За победу в сезоне «горожане» заработали 38,6 млн, а за телеправа – 30,1 млн. Третье место по призовым занял «Челси» (143,1). В пятерку также вошли «Тоттенхэм» (142,3) и «Манчестер Юнайтед» (139,5). Меньше всех заработал аутсайдер «Хаддерсфилд» (93,6).

Напомним, накануне в заключительном туре «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» (4:1) и сохранил первое место, опередив на одно очко «Ливерпуль», который победил «Вулверхэмптон» (2:0).