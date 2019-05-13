Игроки «Фейеноорда» и «Ден Хаага» устроили коридор для завершившего карьеру ван Перси

Форвард «Фейеноорда» Робин ван Перси провел свой последний матч в карьере.
В воскресенье в матче 34-го тура чемпионата Голландии с «Ден Хаагом» (0:2) в Роттердаме 35-летний нападающий вышел в стартовом составе команды и на третьей добавленной ко второму тайму минуте был заменен на 20-летнего Дилана Венте. Перед уходом ван Перси с поля игроки обеих команд организовали для него почетный коридор.
Напомним, воспитанник «Фейеноорда» выступал за команду с 2001 по 2004 годы, после чего играл за «Арсенал» (2004-2012), «Манчестер Юнайтед» (2012-2015) и «Фенербахче» (2015-2018).
В январе 2018 года ван Перси вернулся в родной клуб и помог ему в прошлом году стать чемпионом Голландии. В нынешнем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал пять результативных передач.
Чемпионат Голландии завершится 15 мая, однако за тур до окончания сезона «Фейеноорд» обеспечил себе третье место.
Добавим, что за сборную Голландии ван Перси провел 102 матча и забил 50 голов.
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