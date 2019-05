Игроки «Фейеноорда» и «Ден Хаага» устроили коридор для завершившего карьеру ван Перси

Форвард «Фейеноорда» Робин ван Перси провел свой последний матч в карьере.

В воскресенье в матче 34-го тура чемпионата Голландии с «Ден Хаагом» (0:2) в Роттердаме 35-летний нападающий вышел в стартовом составе команды и на третьей добавленной ко второму тайму минуте был заменен на 20-летнего Дилана Венте. Перед уходом ван Перси с поля игроки обеих команд организовали для него почетный коридор.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer 👏 pic.twitter.com/xpY2Fblj1x