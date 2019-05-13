Агент: Венгер с большим удовольствием готов был приехать в Россию, но не срослось - Советский спорт
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13 мая 2019 14:35ФутболСметанникова Дарья

Агент: Венгер с большим удовольствием готов был приехать в Россию, но не срослось

Французский специалист покинул лондонский «Арсенал» в мае 2018 года. С тех пор он остается без работы.

Агент Шандор Варга сообщил о планах бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который с мая 2018 года находится без работы.

«Будет ли Венгер тренировать с нового сезона? На днях общались с ним, у него есть желание. Думаю, с нового сезона он будет работать. Конечно, не в Англии, это принципиально. В какой-то другой лиге из топ-5. Кстати, он был готов и в Россию приехать, причем с большим удовольствием. Были возможности, но не срослось. В этом плане он легко адаптируется к новым условиям. Главное, чтобы душа лежала к проекту», - цитирует Варгу «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 69-летний специалист получил предложение от «Лиона», но ответил отказом. Кроме того, Венгер мог стать спортивным директором «ПСЖ».

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