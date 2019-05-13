Салах – болельщикам: Перенесите «Энфилд» в Мадрид «Ливерпуль» занял второе место в завершившемся сезона английской премьер-лиги.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах подвел итоги сезона в АПЛ, а также дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Чувствую себя разочарованным, но сезон еще не закончился. Хочу сказать спасибо моим товарищам по команде, тренерам и болельщикам. И фанаты, пожалуйста, перенесите «Энфилд» в Мадрид», - написал Салах в своем твиттере.

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Тоттенхэмом» 1 июня в Мадриде.

Напомним, в полуфинале «Ливерпуль» на «Энфилде» сумел отыграться в противостоянии с «Барселоной» (4:0), после гостевого поражения со счетом 0:3.