«Локомотив» может приобрести Живоглядова у «Уфы» за два миллиона евро - Советский спорт
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13 мая 2019 15:01ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» может приобрести Живоглядова у «Уфы» за два миллиона евро

Стороны ведут переговоры о трансфере.

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов близок к переходу в «Локомотив», сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Два клуба и представители игрока уже ведут переговоры о трансфере. Ожидается, что 24-летний игрок обойдется красно-зеленым в два миллиона евро.

Добавим, что воспитанник «Динамо» перешел в «Уфу» летом 2016 года после вылета бело-голубых в ФНЛ. В ноябре прошлого года Живоглядов продлил контракт с «Уфой» до 2020 года.

В нынешнем сезоне игрок обороны сделал две голевые передачи в 20 матчах премьер-лиги. Также он сыграл в шести матчах в квалификации Лиги Европы.

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