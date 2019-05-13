«Локомотив» может приобрести Живоглядова у «Уфы» за два миллиона евро Стороны ведут переговоры о трансфере.

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов близок к переходу в «Локомотив», сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Два клуба и представители игрока уже ведут переговоры о трансфере. Ожидается, что 24-летний игрок обойдется красно-зеленым в два миллиона евро.

Добавим, что воспитанник «Динамо» перешел в «Уфу» летом 2016 года после вылета бело-голубых в ФНЛ. В ноябре прошлого года Живоглядов продлил контракт с «Уфой» до 2020 года.

В нынешнем сезоне игрок обороны сделал две голевые передачи в 20 матчах премьер-лиги. Также он сыграл в шести матчах в квалификации Лиги Европы.