Источник: Семин настаивает на подписании Романа Еременко в «Локомотив» Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможных приобретениях «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Семин настаивает на подписании Романа Еременко, с которым знаком еще по работе в Киеве.

Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу.

Вопрос теперь, сумеет ли «Локо» заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.

Также Семину нравится Резиуан Мирзов. Но в клубе не уверены, что игрок тульского «Арсенала» соответствует уровню амбиций и впишется в игровую модель «Локо».

В то же время спортивный департамент «Локомотива» активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди.

Ему 23 года, он выступает во «Флуминенсе», откуда «Спартак» в декабре купил Айртона», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

«Локомотив» борется за прямой попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.