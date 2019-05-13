Источник: Семин настаивает на подписании Романа Еременко в «Локомотив»

«Семин настаивает на подписании Романа Еременко, с которым знаком еще по работе в Киеве.
Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу.
Вопрос теперь, сумеет ли «Локо» заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.
Также Семину нравится Резиуан Мирзов. Но в клубе не уверены, что игрок тульского «Арсенала» соответствует уровню амбиций и впишется в игровую модель «Локо».
В то же время спортивный департамент «Локомотива» активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди.
Ему 23 года, он выступает во «Флуминенсе», откуда «Спартак» в декабре купил Айртона», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.
«Локомотив» борется за прямой попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.
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