Владимир Пономарев: Захвалили Чалова, парень перспективный, а мозги не совершенные

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев после матча 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге высказался об игре форварда Федора Чалова.
«Все время меня разочаровывает Чалов, – приводит News.ru слова Пономарева. – Молодой парень, 21 год. Ему надо брать пример с (Артема) Дзюбы, как он пашет, как работает, как закрывает мяч корпусом, все время движение вперед, нацеленное на ворота.
Захвалили Чалова, не надо было так много говорить о нем. Перспективный, молодой, а мозги еще не совершенные, и после регулярных хвалебных од мозги останавливаются в развитии».
Отметим, что 21-летний нападающий не забивает с 20 апреля, когда отличился в матче 24-го тура с «Локомотивом» (1:1).
При этом Чалов продолжает делить первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Сердаром Азмуном из «Зенита». У обоих игроков по 12 голов.
После поражения от «Зенита» ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Спартак».
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