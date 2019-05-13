СМИ: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле.
По информации Яр Новости, футболистов могут этапировать в близлежащую к столице области. Ярославль может стать одним из вариантов отбытия наказания для футболистов. Отмечается, что если это случится, то Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в исправительной колонии №1. Туда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. «Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. «Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта». Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня? Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку». Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайбСборная России, как и стартовом матче турнира, забила пять голов. Только теперь сохранила ворота на замке. Новичок Александр Георгиев украсил свою премьеру на ЧМ сухарем.