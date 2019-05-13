СМИ: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле - Советский спорт
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13 мая 2019 16:02ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы в колонии общего режима.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле.

По информации Яр Новости, футболистов могут этапировать в близлежащую к столице области. Ярославль может стать одним из вариантов отбытия наказания для футболистов. Отмечается, что если это случится, то Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в исправительной колонии №1. Туда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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