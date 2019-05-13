Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака» - Советский спорт
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13 мая 2019 16:16ФутболЛипкин Антон

Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун принял решение о новом гендиректоре клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что Томас Цорн стал новым генеральным директором «Спартака».

«Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась, – написал Арустамян в своем телеграм-канале. – Цорн – новый генеральный директор «Спартака» с функциями еще и главы спортивного департамента».

Напомним, 26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.

Основными претендентами на освободившиеся должности назывались Сергей Михайлов и Цорн.

За два тура до окончания чемпионата «Спартак» занимает четвертое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и опережая ЦСКА и «Арсенал» на одно.

В двух оставшихся матчах сезона красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (18 мая) и «Оренбургом» (26 мая).

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