ЦСКА выкупил у «Уфы» права на защитника Игоря Дивеева. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«ЦСКА выкупил у «Уфы» права на Дивеева. Футболист подписал контракт сроком на четыре года», - цитирует источник «Р-Спорт».
19-летний защитник перешел в ЦСКА в феврале 2019 года на правах аренды. Дебют Дивеева в российской премьер-лиге состоялся в августе 2018 года. За это время футболист провел 11 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России.
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