ЦСКА выкупил у «Уфы» права на Дивеева

Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионство Рассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19.

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