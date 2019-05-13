Ролан Гусев: ЦСКА необходимо побеждать в двух оставшихся матчах Накануне ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в гостевом матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев оценил шансы армейцев на второе место в текущем сезоне чемпионата России.

«Сейчас не все зависит от армейцев. Им необходимо побеждать в двух следующих матчах с «Ахматом» и «Крыльями Советов», помимо этого ждать ошибок конкурентов. В сложившейся ситуации сложно рассуждать на эту ему. Главное для ЦСКА — выиграть оставшиеся матчи и ждать, чтобы все сложилось удачно.

ЦСКА был обязан идти в первой пятерке, здесь даже не может быть каких-то вопросов. Что касается борьбы за выживание, то я даже и не знаю, что говорить. Интересно, что это за болельщики, которые так оценивали армейцев? Это как нужно не уважать свою родную команду чтобы думать, что она будет бороться за выживание», - приводит слова Гусева «Матч ТВ».

ЦСКА, имея в активе 45 очков, опустился на пятое место в чемпионате, пропустив вперед «Спартак».