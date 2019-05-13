Лукас Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне

Защитник «Спартака» Лукас Айртон рассказал о доверии со стороны главного тренера Олега Кононова.
«Он поделился своим видением игры, которую должен демонстрировать «Спартак»: быстрые передачи, короткий и средний пас, я должен подключаться к атакам, идти в обыгрыш при возможности. Также Кононов дал понять, что доверяет мне. А это важно для новичка команды. В общем, мне знакомство с тренером понравилось.
Моя самая сильная сторона? Подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.
В Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл», - цитирует Айртона Sport24.ru.
В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за «Спартак» 12 матчей, в которых сделал две голевые передачи.
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