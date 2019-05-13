Лучано Спаллетти: У Дзюбы сейчас появился характер лидера - Советский спорт
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13 мая 2019 16:58ФутболСметанникова Дарья

Лучано Спаллетти: У Дзюбы сейчас появился характер лидера

Итальянский специалист работал в «Зените» с 2009 по 2014 годы.

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти оценил трех игроков «Зенита»: защитника Александра Анюкова, вратаря Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбу.

«Анюков — все еще капитан. Поздравляю его и «Зенит» с пятым чемпионством. Александр всегда с командой, хотя не всегда попадает в основной состав, но каждый раз, когда он выходит на поле, он показывает, что он и есть лидер. Иногда ему нужно быть капитаном со скамейки запасных. Эту задачу он выполнил на отлично. Молодец, Александр! Ты все еще остаешься бойцом, которого я знал.

Лунев — хороший вратарь, он показывает это и в сборной. Его выделяет отличная игра ногами. Это очень нужно для контроля мяча, который исповедует Семак. Чтобы доминировать, команде необходим такой вратарь. У Дзюбы сейчас появился характер лидера. Когда еще я тренировал «Зенит», о нем много говорили, но ему надо было сформировать себя до конца. С Семаком он это сделал, и если так продолжится, то Семак сделает Дзюбу великим», - приводит слова Спаллетти «Матч ТВ».

Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды становился чемпионом страны. В этом году команда Сергея Семака обеспечила себе чемпионство за три тура до конца.

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