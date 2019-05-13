СМИ: «Реал» уведомил Наваса, что он должен искать себе клуб Руководство «Реала» не рассчитывает на вратаря в следующем сезоне.

По информации Marca, руководство мадридского клуба сообщило Кейлору Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. 32-летний костариканский вратарь должен искать себе команду.

Решение руководства было передано главному тренеру Зинедину Зидану, который сообщил Навасу, что ничего не может с этим сделать.

Таким образом, матч в воскресенье против «Бетиса» станет для Наваса последним в футболке «Реала».

Костариканский голкипер выступает за мадридский клуб с августа 2014 года. За это время Навас провел 161 матч и пропустил 157 голов.