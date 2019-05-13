Алессандро Флоренци: У Роналду «Золотой мяч», и он думает, что может так поступать

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци после матча 36-го тура серии A с «Ювентусом» (2:0) на «Стадио Олимпико» прокомментировал стычку с форвардом соперника Криштиану Роналду.
34-летний португалец показал Флоренци оскорбительный жест, намекнув на его маленький рост и сказал: «Ты слишком мал, чтобы говорить».
«Мы дважды выбивали мяч, а они продолжали играть, – приводит слова 28-летнего итальянца официальный сайт «Ромы». – В первом тайме у нас с Коларовым тоже была возможность начать игру, но мы выбили мяч.
У него есть «Золотой мяч», и он считает, что имеет право так себя вести. Я тоже порой поступаю неправильно на поле, но это все там и остается».
Напомним, стычка Флоренци и Роналду произошла на 59-й минуте матча при счете 0:0 после того, как игроки «Ювентуса» не стали выбивать мяч в аут, несмотря на травму форварда «Ромы» Эдина Джеко.
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