Мамаев будет подавать апелляцию на решение суда - Советский спорт
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13 мая 2019 18:15ФутболСметанникова Дарья

Мамаев будет подавать апелляцию на решение суда

Суд в прошлую среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, рассказал, что его клиент готов подавать апелляцию на решение Пресненского суда.

«Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр. Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.

Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.

Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы», - цитирует Бушманова Sport24.ru.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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