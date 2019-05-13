«Леганес» хочет продлить аренду Лунина

«Леганес» хочет сохранить в своем составе вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, «Леганес» уже обратился к руководству «Реала» с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем.
В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе «Леганеса», в которых пропустил пять голов.
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