«Леганес» хочет продлить аренду Лунина Права на 20-летнего украинского вратаря принадлежат «Реалу».

«Леганес» хочет сохранить в своем составе вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Леганес» уже обратился к руководству «Реала» с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем.

В нынешнем сезоне Лунин провел шесть матчей в составе «Леганеса», в которых пропустил пять голов.