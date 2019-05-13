Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА - Советский спорт
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13 мая 2019 20:11ФутболСметанникова Дарья

Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА

«Зенит» накануне обыграл ЦСКА (3:1) в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В матче с армейцами Дзюба отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство за три тура до конца турнира.

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