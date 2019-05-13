Гершкович назвал лучшего тренера РПЛ - Советский спорт
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13 мая 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

Гершкович назвал лучшего тренера РПЛ

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал тройку лучших тренеров российской премьер-лиги в сезоне-2018/19.

В личном рейтинге Гершковича первое место занял наставник «Зенита» Сергей Семак, который привел команду к чемпионскому титулу.

– Всегда критерием оценки является результат, и работа Семака в этом году впечатлила. Не все получалось, были проблемы, претензии, но в концовке команда показала потрясающую игру, хороший сбалансированный состав имеется, мысль в игре есть. Было видно, чего человек хочет, и чего он добился. Наверное, Семак – лучший тренер чемпионата, – сказал Гершович в интервью «РИА Новости».

Также Гершкович отметил работу Дмитрия Хохлова из «Динамо» и Юрий Семина из «Локомотива».

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