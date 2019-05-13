Гершкович назвал лучшего тренера РПЛ

В личном рейтинге Гершковича первое место занял наставник «Зенита» Сергей Семак, который привел команду к чемпионскому титулу.
– Всегда критерием оценки является результат, и работа Семака в этом году впечатлила. Не все получалось, были проблемы, претензии, но в концовке команда показала потрясающую игру, хороший сбалансированный состав имеется, мысль в игре есть. Было видно, чего человек хочет, и чего он добился. Наверное, Семак – лучший тренер чемпионата, – сказал Гершович в интервью «РИА Новости».
Также Гершкович отметил работу Дмитрия Хохлова из «Динамо» и Юрий Семина из «Локомотива».
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