Александр Мостовой: Основная заслуга чемпионства «Зенита» - в футболистах

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионство «Зенита» в этом сезоне.
«Основная заслуга чемпионства «Зенита» — в футболистах. По составу «Зенит» был намного сильнее других команд. Были сделаны приобретения, которые принесли результат в заключительной части чемпионата. Вот у «Локомотива» состав не сильно слабее, но они забуксовали. У «Зенита» было все — состав, финансирование и огромная поддержка», - цитирует Мостового «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» обеспечил себе чемпионство в 27-м туре после ничьей с «Ахматом» (1:1) и поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).
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