Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки - Советский спорт
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13 мая 2019 20:44ФутболСметанникова Дарья

Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки

Форвард «Зенита» и сборной России поразмышлял на тему переезда в чемпионат Англии.

Артем Дзюба прокомментировал слухи о возможном переходе в английскую премьер-лигу. Ранее сообщалось, что форвард интересует «Уотфорд» и «Кардифф».

«Надо быть адекватным. Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. В английских командах, участвующих в Лиге чемпионов, я играть не буду. Даже переходить туда не было бы смысла.

Если уезжать, то для того, чтобы играть, а не безвылазно сидеть в запасе. Например, в «Вест Хэм» или «Эвертон», - сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

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