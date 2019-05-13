Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки Форвард «Зенита» и сборной России поразмышлял на тему переезда в чемпионат Англии.

Артем Дзюба прокомментировал слухи о возможном переходе в английскую премьер-лигу. Ранее сообщалось, что форвард интересует «Уотфорд» и «Кардифф».

«Надо быть адекватным. Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. В английских командах, участвующих в Лиге чемпионов, я играть не буду. Даже переходить туда не было бы смысла.

Если уезжать, то для того, чтобы играть, а не безвылазно сидеть в запасе. Например, в «Вест Хэм» или «Эвертон», - сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».