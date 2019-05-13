Артем Дзюба: Я благодарен спартаковской школе Форвард является воспитанником академии «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 годы.

Нападающий «Зенит» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих обязанностях в клубе, а также поблагодарил школу «Спартака».

«Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне сильно помогает. В «Зените» я сейчас стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столбом и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу и было тяжело», - сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство за три тура до конца турнира.