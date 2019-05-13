СМИ: Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Екатерина Бобкова находится в больнице в Праге.

Как сообщает «Московский комсомолец», свидетельница по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице.

Отмечается, что с Бобковой произошел несчастный случай во время отдыха – она выпала из окна.

11 мая Бобковой сделали операцию и ввели в состоянии искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.

Сообщается, что родственники и коллеги Бобковой объявили сбор средств.