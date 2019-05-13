«Палермо» отправлен в третий дивизион «Палермо» пострадал за грехи позапрошлого президента.

«Палермо» отправлен в итальянскую серию C за незаконные действия бывшего владельца Маурисио Дзампарини, утверждает Football Italia.

Функционер обвиняется в легализации незаконных доходов, полученных при продаже клуба.

Впервые информация о возможном наказании клуба появилась за два дня до решающего матча «Палермо» — «Читаделла», в котором сицилийцы могли завоевать путевку в элитный дивизион. В итоге матч завершился со счетом 2:2, а в серию А поднялся «Лечче».

«Палермо» основан в 1900 году. Клуб трижды занимал пятое место в чемпионате Италии, трижды выходил в финал Кубка страны и пять раз участвовал в еврокубках.