«Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу в клубе, сообщает Marca. По данным источника, 55-летний специалист пользуется поддержкой руководства каталонцев.
13 мая клуб обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в двух оставшихся матчах сезона: с «Эйбаром» в чемпионате Испании и с «Валенсией» в финале Кубка.
Вальверде тренирует «Барселону» с 2017 года. При нем команда выиграла два чемпионата Испании, но не проходила дальше полуфинала в Лиге чемпионов.
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