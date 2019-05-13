«Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде - Советский спорт
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13 мая 2019 22:36ФутболКоноплев Александр

«Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде

Вальверде останется на третий сезон в «Барселоне».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу в клубе, сообщает Marca. По данным источника, 55-летний специалист пользуется поддержкой руководства каталонцев.

13 мая клуб обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в двух оставшихся матчах сезона: с «Эйбаром» в чемпионате Испании и с «Валенсией» в финале Кубка.

Вальверде тренирует «Барселону» с 2017 года. При нем команда выиграла два чемпионата Испании, но не проходила дальше полуфинала в Лиге чемпионов.

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