Футболист «Урала» — в расширенном списке сборной Камеруна на КАН Зеедорфу приглянулся Бумаль.

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф огласил список из 34 футболистов, которые будут готовится к Кубку африканских наций.

Как сообщает Cameroon Tribune, в предварительный состав «львов» вошел полузащитник «Урала» Петрус Бумаль. До этого хавбек сыграл за сборную всего два матча.

В нынешнем сезоне Бумаль провел за «Урал» 24 матча во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля. Камерун сыграет в группе F вместе с Ганой, Гвинея-Бисау и Бенином. Сборная будет защищать титул, завоеванный на прошлом континентальном первенстве в 2017 году.