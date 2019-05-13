Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ» - Советский спорт
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13 мая 2019 23:44ФутболКоноплев Александр

Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ»

Даррен Флетчер может вернуться на «Олд Траффорд».

Полузащитник «Сток Сити» Даррен Флетчер считается основным кандидатом на пост технического директора «Манчестер Юнайтед». Как информирует Sky Sports, с 35-летним футболистом проведены успешные переговоры. Считается, что Флетчер станет связующим звеном между командой и тренерским штабом.

Флетчер играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2015 год. На его счету 342 матча за манкунианцев во всех турнирах. Флетчер — пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2007/08.

Минувший сезон он провел в «Стоке». На счету шотландца один гол и один результативный пас в 13 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2019 года.

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