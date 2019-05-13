Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ»

Полузащитник «Сток Сити» Даррен Флетчер считается основным кандидатом на пост технического директора «Манчестер Юнайтед». Как информирует Sky Sports, с 35-летним футболистом проведены успешные переговоры. Считается, что Флетчер станет связующим звеном между командой и тренерским штабом.
Флетчер играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2015 год. На его счету 342 матча за манкунианцев во всех турнирах. Флетчер — пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2007/08.
Минувший сезон он провел в «Стоке». На счету шотландца один гол и один результативный пас в 13 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2019 года.
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