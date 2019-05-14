Иранский клуб интересуется Каррерой Карреру ждут в Азии.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попал в сферу интересов иранского «Эстегляля», сообщает Persian Football.

Недавно восьмикратный чемпион страны уволил с поста главного тренера немца Винфрида Шефера. Нынешний сезон команда доиграет под руководством Фархада Маджиди, после чего назначит нового тренера. Кроме Карреры на вакантное место претендует испанец Хосе Мурсия, известный по работе в «Атлетико» и «Сельте». Отмечается, что приглашение в клуб иностранца — принципиальная позиция клубного руководства.

Массимо Каррера долгое время был помощником Антонио Конте. В 2016 году он стал ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке», а после его увольнения был назначен главным тренером красно-белых. В первом же сезоне итальянец привел «Спартак» в победе в чемпионате России.