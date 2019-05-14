Игрок «Ахмата» пропустит шесть месяцев

Атакующий полузащитник «Ахмата» Раванелли вернется на поле не раньше ноября, сообщили в пресс-службе грозненцев.
13 мая футболист успешно перенес операцию на крестообразной связке в одной из клиник Рима. Впереди у бразильца курс реабилитации.
В нынешнем сезоне на счету Раванелли четыре мяча и семь голевых передач в 19 матчах российской премьер-лиги.
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