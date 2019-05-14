Лучано Спаллетти: У нас возникли трудности, чтобы оформить победу «Интер» выиграл у «Кьево» в 36-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кьево» (2:0) в матче 36-го тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Я увидел зрелость, четкую мысль, точность и желание избегать глупых ошибок, потому что существовал опасность начать рисковать слишком много, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Мы сохраняли организацию. Именно это нам было необходимо. В итоге мы создали много моментов, хотя у нас и возникли проблемы с тем, чтобы оформить победный результат.

Мы двигали мяч с фланга на фланг, потому что «Кьево» заставлял нас это делать. При этом качество игры в пас было не на том уровне, чтобы переиграть соперника. Мы можем лучше».

Напомним, голы в матче забили Маттео Политано и Иван Перишич. «Интер» набрал 66 очков и за два тура до окончания чемпионата остается на третьем месте, опережая на одно очко «Аталанту» и на четыре – «Милан» и «Рому».