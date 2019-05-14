«Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу - Советский спорт
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14 мая 2019 09:41ФутболЛипкин Антон

«Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу

В новом сезоне командой будет руководить Байерлорцер.

«Кельн» объявил на официальном сайте клуба о назначении Ахима Байерлорцера новым главным тренером команды. Контракт 51-летнего специалиста рассчитан до 2021 года.

Байерлорцер пришел на смену Маркусу Анфангу, под руководством которого «козлы» вернулись в бундеслигу спустя год после вылета. Несмотря на лидерство команды, Анфанг был отправлен в отставку 27 апреля.

Ранее Байерлорцер непродолжительное время возглавлял «РБ Лейпциг» (с февраля по май 2015 года), а с 2017 года тренировал команду второй бундеслиги – «Ян Регенсбург».

Отметим, что за тур до окончания чемпионата «Кельн» занимает первое место и опережает на пять очков «Падерборн».

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