«Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу В новом сезоне командой будет руководить Байерлорцер.

«Кельн» объявил на официальном сайте клуба о назначении Ахима Байерлорцера новым главным тренером команды. Контракт 51-летнего специалиста рассчитан до 2021 года.

Байерлорцер пришел на смену Маркусу Анфангу, под руководством которого «козлы» вернулись в бундеслигу спустя год после вылета. Несмотря на лидерство команды, Анфанг был отправлен в отставку 27 апреля.

Ранее Байерлорцер непродолжительное время возглавлял «РБ Лейпциг» (с февраля по май 2015 года), а с 2017 года тренировал команду второй бундеслиги – «Ян Регенсбург».

Отметим, что за тур до окончания чемпионата «Кельн» занимает первое место и опережает на пять очков «Падерборн».