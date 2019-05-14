Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть - Советский спорт
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14 мая 2019 09:48ФутболЛипкин Антон

Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть

36-летний игрок обороны выступает за «Зенит» с 2005 года.

Защитник «Зенита» Александр Анюков высказался о своем будущем после завоевания с клубом пятого чемпионского титула.

– Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть, – сказал 36-летний игрок обороны в интервью «Известиям». – Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.

– Вы лично готовы снова выступить в Лиге чемпионов?
– Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу.

– Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Он будет продлен?
– Еще две игры впереди – сезон не закончен. Завершится чемпионат – будем думать.

Напомним, Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года и выиграл с клубом все пять чемпионских титулов в его российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019).

В нынешнем сезоне Анюков выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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