Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть

Защитник «Зенита» Александр Анюков высказался о своем будущем после завоевания с клубом пятого чемпионского титула.
– Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть, – сказал 36-летний игрок обороны в интервью «Известиям». – Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.
– Вы лично готовы снова выступить в Лиге чемпионов?
– Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу.
– Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Он будет продлен?
– Еще две игры впереди – сезон не закончен. Завершится чемпионат – будем думать.
Напомним, Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года и выиграл с клубом все пять чемпионских титулов в его российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019).
В нынешнем сезоне Анюков выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах и забил один гол.
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта». Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. «Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.