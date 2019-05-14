Роман Широков: «Зениту» не хватает игрока в центре, кто мог бы сам обыграть и отдать «Зенит» осенью сыграет в Лиге чемпионов.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о том, какие новички необходимы «Зениту» для успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Для вариативности не хватает игрока, который мог бы играть в центре поля под нападающим, сам обыгрывать и отдавать передачи, – сказал Широков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Думаю, в «Зените» и без нас знают, что им нужно, но, по моему мнению, для вариативности было бы неплохо.

Какие-то матчи можно выигрывать так – за счет давления и прострелов, а где-то можно выигрывать, когда будет скученность, и такой игрок поможет отдать хорошую передачу».

Напомним, «Зенит» в пятый раз победил в чемпионате России и осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.